„Es war ohne Frage ein turbulentes Jahr“

Was hat Sie in Ihrer Funktion bei den Bayern überrascht?

So viele Sachen gab es da gar nicht, weil ich vorab versucht habe, mich darauf einzustellen. Es ist aber alles noch einmal viel größer. Da kann man nicht so in Ruhe arbeiten. Jeder Punkt und jedes Komma wird kommentiert. Es ist viel schwieriger, in München Dinge im Hintergrund abzuwickeln. Wir stehen täglich in den Schlagzeilen, es wird permanent berichtet. Die Bayern polarisieren, es ist einer der größten Vereine der Welt – das ist schon cool. Für mich ist es schön, dass ich in so einem Umfeld arbeiten darf, auch wenn es nicht immer einfach ist. Was die Kabine oder die Arbeit mit dem Trainer betrifft, war es keine große Umstellung – am Ende geht es um Fußball.