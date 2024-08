Ehrlicher Finder erhält Rechnung statt Dankeschön

Peinliche Szene

Als Zeichen ihres Dankes lud sie den ehrlichen Finder und seine Eltern zum Essen in ihr Restaurant ein. Doch was als großzügige Geste begann, endete in einer peinlichen Szene: Nach dem Mahl überreichte der Kellner der Familie die Rechnung, abzüglich eines „großzügigen“ 10%-Finder-Rabattes. Für das vermeintliche Gratisdinner mussten die überraschten Eltern also auch noch zahlen. Die Mutter erzählte dem Besitzer ihres Ferienhauses von der empörenden Begebenheit. Er war es auch, der dann die Zeitungen kontaktierte. Die Empörung unter deren Lesern ist groß.