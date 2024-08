„Gas geben statt nur aufs Auto aufzupassen“

„Ich bin mir sicher, dass er es genießen wird, vor seinem Heimpublikum zu fahren, und ich bin mir ebenso sicher, dass die Fans sich darauf freuen werden, ein neues italienisches Talent auf der Strecke zu sehen“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff kurz vor dem Trainingsauftakt in Monza. „Ein italienischer Junge in einem wettbewerbsfähigen Auto wird etwas sein, auf das jeder in Italien stolz sein kann.“ Auch Wolff selbst. Der 52-jährige Wiener, der auch fließend Italienisch spricht, hat diesen Andrea Kimi Antonelli auserwählt. „Wir folgen ihm, seit er elf Jahre alt war. Ein Baby-Kartfahrer, der stolz mit seinem Mercedes-Kit in der Garage stand.“