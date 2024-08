Grenzkontrolle steht trotz Erfolgen vor dem Aus

Widerstand auch in Bayern

Auch in Bayern formiert sich Widerstand gegen das Ende der Grenzkontrollen. Im ersten Halbjahr 2024 hat man in Bayern 9736 illegale Einreisen festgestellt – allein während der 43 Tage der Fußball-EM blieben bei 510.670 Personenkontrollen 144 Schlepper hängen, 390 Haftbefehle wurden vollzogen und 2158 illegale Einreisen verhindert.