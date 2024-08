Trofaiachs Fusion: „Das ist wirklich viel Geld“

Zehn Bürger kamen in einem Monat

Im ersten Jahr habe man alle drei Rathäuser aufrecht erhalten, sagt Abl. Doch nachdem es an einem Standort nur zehn Kontakte im Monat gab, wurden die Anlaufstellen in Gai und Hafning geschlossen. „Trofaiach war immer der Zentralort, in den man zum Einkaufen gefahren ist. Jetzt macht man eben auch noch den Gang ins Rathaus mit.“