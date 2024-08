Zwei Verletzte bei heftigem Zusammenstoß

Ein 77-Jähriger aus Steyr fuhr am Mittwoch um 21.30 Uhr mit seinem Auto auf der B 309, Gemeindegebiet Hargelsberg, aus Richtung Enns kommend in Fahrtrichtung Steyr. Zur gleichen Zeit fuhr ein 35-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus Asten mit einem Firmen-PKW in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.