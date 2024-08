Kärntnerin stirbt bei Unfalldrama in der Schweiz

Frontal in Baum gekracht

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Auto, das in der Steiermark zugelassen ist, in einer Rechtskurve links über den Fahrbahnrand hinaus und prallte frontal in einen Baum. Während der 63-jährige Mann durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt wurde und die 54-jährige Frau – beides ebenfalls österreichische Staatsbürger – auf der Rückbank Verletzungen unbestimmten Grades erlitt, verstarb die 84-jährige Kärntnerin noch an der Unfallstelle. Die beiden Verletzten wurden mit Helikoptern zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.