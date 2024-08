Neue Parkregelungen sorgen für Chaos und Unmut

Die seit Juni eingeführte Parkraumbewirtschaftung am Weißensee-Ostufer in Stockenboi sorgt vor allem unter Bootsbesitzern für Unmut. „Bisher konnten wir immer gratis parken. Jetzt müssen wir 99 Euro im Jahr zahlen“, sagt ein Bootsinhaber an der Anlegestelle. „Es sind nicht die 99 Euro, die uns ärgern, sondern, dass wir keinen fixen Parkplatz beim Weißensee, der von Gästen aktuell gestürmt wird, haben – und das, obwohl wir zahlen!“