Anrufsammeltaxis bald überall im Land unterwegs

Fast keine Ausgaben

Der BAST-Betrieb ist für Gemeinden kostenlos, nur die Tafeln und Drucksorten sind zu zahlen. In den Bezirken von Mattersburg bis Jennersdorf ist die Umsetzung erfolgt. Nun laufen die Planungen für die Bezirke Neusiedl am See und Eisenstadt-Umgebung voll an.