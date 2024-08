Nach Pleite bei FTI: Möbel gehen nun auf Reisen

Der Insolvenz der FTI Touristik sorgte bei Urlaubern im Juni diesen Jahres für Verunsicherung. In der Niederlassung des in die Pleite geschlitterten Reisekonzerns in Linz verloren 70 Mitarbeiter ihre Jobs. Nun werden die ehemaligen Büros geräumt, die Einrichtung wird versteigert.