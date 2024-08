Ryanair-Chef will Alkohol-Limit am Flughafen

Reisende sollen höchstens zwei Drinks am Flughafen je Bordkarte kaufen können. „Es ist für Fluggesellschaften nicht so einfach, betrunkene Personen am Gate zu identifizieren, insbesondere wenn sie mit zwei oder drei anderen an Bord gehen. Solange sie stehen und sich bewegen können, kommen sie durch. Erst wenn das Flugzeug abhebt, kommt es zu Fehlverhalten“, führte der Ryanair-Chef aus.