Wrabetz motiviert: „Jetzt spüren wir Rückenwind“

Doch in den zwei Jahren ist viel passiert: „Wir haben einen totalen Umbruch vollzogen, auf und neben dem Platz.“ Die Geschäftsstelle, die sportliche Führung – alles ist neu. Vom Vaduz-Kader sind auch nur noch sieben Spieler dabei. „Wir sind dennoch erst am Beginn unseres Weges. Wir mussten den Verein stabilisieren, jetzt können die ersten Schritte in die Offensive folgen“, betont Wrabetz.