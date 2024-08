„Den Haaland aus Österreich sehe ich noch nicht“

Rangnick begrüßt seine Schützlinge am Montag in Kärnten, trainiert wird in Klagenfurt. Am Donnerstag erfolgt die Anreise nach Ljubljana, bereits am Samstag geht es weiter nach Oslo. Davor ist auch eine Aufarbeitung des bitteren EM-Achtelfinal-Outs gegen die Türkei angesagt. „Ich selbst habe noch nie so lang gebraucht, um den negativen Ausgang eines Spiels zu verarbeiten“, berichtete der Nationaltrainer.