ÖVP wählen, falls Senioren eine Klangwolke kriegen

An belebten Orten aufgehängt

In den vergangenen Tagen war diese Petition unter anderem in der Linzer Mozartstraße, am Südbahnhofmarkt und am Pfarrplatz aufgehängt worden, wie auch ein „Krone“-Lokalaugenschein bestätigte. Der Verfasser der Schmäh-Plakate – es gab mittlerweile schon fünf Aktionen – ist nach wie vor unbekannt. Auch sein Motiv ist unklar.