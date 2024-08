ÖTV-Youngster Schwärzler in Oviedo im Achtelfinale

Schwärzler, als Weltranglisten-375. in Oviedo an Nummer vier gesetzt, startete nach einer Woche Turnierpause – die er auch für einen Besuch in seiner Harder Heimat genutzt hatte – stark. Nachdem er seinen Aufschlag zum 1:0 durchgebracht hatte, nahm er dem um ein Jahr älteren Spanier gleich bei der ersten Gelegenheit das Service ab und ging in weiterer Folge 3:0 in Front. Das reichte, um den ersten Satz ungefährdet mit 6:3 ins Trockene zu bringen.