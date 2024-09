Betrug: Pensionistin hatte Riesenglück im Unglück

Man kann einfach nicht oft genug vor Betrugsmaschen wie der folgenden warnen. Maria B. (Name geändert) wurde per WhatsApp-Nachricht von ihrem vermeintlichen Sohn um eine Geldüberweisung gebeten. Es handle sich um eine Notsituation. Die 63-Jährige überwies prompt ihre gesamten Ersparnisse in Höhe von 30.000 Euro.