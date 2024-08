Landesmeister: Vom Eislaufplatz auf Volleyballfeld

Und der in Kärnten aufgewachsene Sportwissenschaftler war schon als Kind auf dem Rathausplatz der Draustadt sportlich aktiv: „Während unsere Eltern in der Stadt einkaufen waren, war ich mit Freunden immer am Rathausplatz eislaufen. Jetzt, so viele Jahre später, meine Lieblingssportart am selben Ort zu sehen und hier auch noch ein Turnier zu gewinnen, ist für mich surreal!“