Ein begeisterndes Debüt und ein Publikumsliebling

Großer Jubel um einen „guten, alten Bekannten“

Am Sonntagnachmittag begeisterte der aus dem Tessin stammende Pianist Francesco Piemontesi. In einem Interview verrät er, dass er Gesang liebe und nicht zuletzt wegen der dortigen Dichte an Opernhäusern gerne in Berlin lebe. Nun bescheinigt man vielen Pianisten, dass sie „gesanglich spielen“, und das tut auch Piemontesi. Es ist aber nur ein Aspekt seiner großen Kunst, denn ebenso kann man seine Virtuosität rühmen, seine Anschlagskultur oder seinen Sinn für stimmige Phrasierung. Der sympathische Künstler scheint all das im kleinen Finger zu haben. So ist es möglich, dass er sein Publikum mitnimmt in metaphysische Sphären, dass er wirklich das Gefühl vermittelt, zum Wesenskern der Werke, die er interpretiert, vorzudringen. Beethovens wundervolle „Waldstein-Sonate“ eröffnete das Programm, dann folgte das Opus 109 des Meisters mit seinem schlichten und gesanglichen (!) Finalsatz.