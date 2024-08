Real Madrids Wunderkind Endrick bricht Klub-Rekord

Während Superstar Kylian Mbappe am Sonntag blass blieb, stahl ihm der junge Neuzugang im ersten Liga-Heimspiel der Saison die Show, traf in der 96. Minute sehenswert zum 3:0. „Endrick klaut Mbappes Tag“, titelte etwa die spanische „Marca“, auch die „As“ schrieb: „Endrick reißt Mbappes Party an sich.“