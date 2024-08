Alois Gölles vererbt Essig-Dynastie an seinen Sohn

„Ich bin mit den Früchten groß geworden“, erzählt der heute 64-jährige Alois Gölles. Er erinnert sich an den Obstgarten seiner Eltern, an das vom Vater erlernte Handwerk – und an seine Lehrzeit in Klosterneuburg. „Ich hätte auch gerne Wein gemacht, aber wir hatten halt nur Obst zu Hause.“