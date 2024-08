Unternehmer wollen jetzt Ärztezentren betreiben

In einigen Bezirken gibt es nur einen (!) Kassenkinderarzt

Warum die aktuelle Initiative so wichtig ist, zeigt ein Blick auf die Kinderarztzahlen in Wien. Die Bevölkerung wächst, die Anzahl der Kassenärzte nimmt aber ab. Vor allem im Bereich der Versorgung von Kindern und Jugendlichen gibt es in Wien massiven Aufholbedarf, sagt die Ärztekammer. „Ärzte im solidarischen Gesundheitssystem kommen immer öfter an ihre Grenzen, und oft übernehmen auch allgemeinmedizinische Ordinationen die Behandlung kleiner Patienten, um die Versorgung aufrechtzuerhalten, obwohl auch dieser Bereich bereits am Anschlag ist“, weiß Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied.