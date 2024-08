LIVE: Wer holt sich Bestzeit im zweiten Training?

McLaren-Pilot Lando Norris hat in einem ereignisreichen ersten Formel-1-Training zum Großen Preis der Niederlande in Zandvoort die Bestzeit aufgestellt. Bei der Rückkehr aus der Sommerpause am Freitag erwartete die Piloten böiger Wind und eine nasse Strecke, die im Laufe der einstündigen Einheit an der Nordsee-Küste aber auftrocknete. Norris war am Ende knapp schneller als WM-Leader Max Verstappen (+0,201 Sek.) im Red Bull und Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (+0,684). Wer holt sich die Bestzeit im 2. Freien Training? ...