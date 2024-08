Wagrainer Straße wurde in Rekordzeit repariert

Schlamm und Geröll abtransportieren, fehlende Straßenstücke neu aufbauen, Deckschichten asphaltieren und Leitschienen reparieren oder austauschen. Die Straßenmeisterei hatte in den letzten Tagen alle Hände voll zu tun. „Das geht nur, weil meine Mannschaft für ihre Arbeit brennt und wir mit anderen Unternehmen in der Region gut vernetzt sind. Insgesamt haben wir in den vergangenen elf Tagen rund 4.000 Kubikmeter Murenmaterial beseitigt, 1.650 Tonnen Material verbaut und es waren abgesehen von sechs Baggern und zehn LKWs zehn Mann von uns im Einsatz“, erläutert Hannes Mußbacher, Leiter der Straßenmeisterei Pongau.