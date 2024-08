Minigolf-Kurs im Salzburger Volksgarten verkümmert

„Wir haben bewusst auf ein konsumfreies Konzept gesetzt“, sagt Christian Stadler, Leiter der Stadtgärten. Jeder kann auf der Anlage spielen, muss nichts bezahlen. Gegen Pfand kann man beim Kiosk, sofern der offen hat, Schläger und Ball ausborgen. „Wir reinigen die Bahnen regelmäßig“, so Stadler. Miniaturgolf-Fans in der Landeshauptstadt bleiben leidgeprüft. Denn: In Leopoldskron gibt es derzeit die einzige Freiluft-Minigolfanlage der gesamten Stadt.