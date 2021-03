Neue Gestalt für den Volksgarten

Anfangs war das Gartenamt mit Herausforderungen konfrontiert. Nachdem in der alten Sauna Fledermäuse gefunden worden waren, verzögerte sich der Abriss um ein Jahr. Manche Baufirmen sind in der Pandemie nicht ganz stabil in der Terminplanung. Jetzt sind die Arbeiten aber in vollem Gange. „Wir liegen im Zeitplan“, so Stadler. Statt der Sauna wurde ein Pavillon errichtet. Schon im Sommer sollen die Salzburger dort verköstigt werden oder sich Sitzgelegenheiten und Minigolfschläger ausleihen können. Wer in der neuen Hütte künftig aufkocht, wird mit einer laufenden Ausschreibung entschieden. Auch ein WC kommt dort unter.