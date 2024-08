Urknall-Forscher kämpft weiter um Labor im Lungau

Salzburger SPÖ wetterte gegen das Labor-Projekt

Was dem Professor besonders sauer aufstößt? „Mein Fall wurde zu einem Politikum“, sagt er. Zur Erinnerung: Die Pläne des Wissenschaftlers riefen die SPÖ auf den Plan. Man verfasste gar eine Landtagsanfrage mit 15 kritischen Fragen an den damaligen Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP). „Eine SPÖ-Politikerin hat am Telefon sogar zu mir gemeint, dass man als Opposition einfach dagegen sein muss. Mein Projekt sei ihr da egal“, schüttelt Fierlinger den Kopf. Die Gemeinde Tamsweg selbst stand den Plänen des Professors stets aufgeschlossen gegenüber.