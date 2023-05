Urknall-Forscher will Labor in Lungauer Wald bauen

Peter Fierlinger, gebürtiger Oberösterreicher und Forscher an der Technischen Universität München, will knapp 16 Hektar Grünland kaufen – und dort höchst präzise Magnetfeld-Messungen durchführen. Wieso ausgerechnet im Lungau? „Der Standort ist ideal“, sagt Fierlinger. Denn: Die Sensoren für seine Messungen sind höchst sensibel für jede Form von elektromagnetischem Rauschen und Lärm. „Die Stromleitungen hören an der Landesgrenze zwischen Salzburg und der Steiermark auf. Es gibt keine Eisenbahn. Auf der Straße im Tal fährt kein Schwerverkehr durch“, betont der Wissenschaftler. Ein Lkw würde die Sensoren stören, selbst wenn er mehrere Kilometer entfernt unterwegs wäre.