Rumäne attackierte Busfahrer mit Faustschlägen

Der Beschuldigte räumt ein, dies getan zu haben, doch so richtig schuldig fühlt er sich nicht: „Der hat mich mit seinen Blicken provoziert und mich Zigeuner genannt“, entrüstet sich der Rumäne. Er gibt zu, an dem Tag sehr viel Schnaps, Bier und Whisky getrunken zu haben, „weil mein Opa ein paar Tage zuvor gestorben war und ich Kummer hatte“. Dafür findet die Richterin klare Worte: „Dass Sie Ihren Opa verloren haben, tut mir leid. Es rechtfertigt aber nicht, jemandem ins Gesicht zu boxen. Wenn Sie das nächste Mal in so eine Situation kommen, rate ich Ihnen weiterzugehen.“ Das Urteil: Schuldspruch im Sinne der Anklage und 1040 Euro Geldstrafe.