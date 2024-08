Gamsjagatage, die Nockis oder doch Oldie-Traktoren

Der Wettergott meint es dieses Wochenende hoffentlich gut, denn es warten auch Highlights an der frischen Luft. Von Festen wie dem Linzer Bierbangeln oder dem Sommerfest in St. Florian bei Linz bis zu Open-Air-Kinos in Seewalchen/A. und Mauthausen wird einiges geboten. Schlager-, Volksmusik- und Brauchtumfans kommen auch auf ihre Kosten. Und Leseratten können im Linzer Lentos Bücher durchstöbern.