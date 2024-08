Nicole Scherzinger fühlt sich mit 46 ausgemustert

Bald am Broadway

Nach ihrer Zeit in der Girlgroup war Scherzinger als Jurorin bei der Castingshow „The X Factor“ sowohl in Großbritannien, als auch in den USA tätig und spielte unter anderem die Hauptrolle in einer West-End-Produktion von „Cats“, bevor sie Anfang dieses Jahres einen Olivier Award für das Andrew-Lloyd-Webber-Musical „Sunset Boulevard“ in London gewann.