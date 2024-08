240 indigene Kanadier zu Besuch in Althofen

Und Bachler bereitet sich schon auf den nächsten Höhepunkt vor. „Zwischen 26. und 30. September besuchen wir die Slow-Food-Messe Terra Madre in Turin, die bei 1,5 Millionen Gästen in einer Woche Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Es wird ein kulinarisches Festspiel. Wir reisen mit 30 Leuten an, die Reise war in Rekordzeit ausgebucht.“