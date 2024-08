Nach Hochwasser droht vielen jetzt kalter Winter

Bei 34 Grad an den Winter denken aktuell die Wenigesten – nicht so die vom Hochwasser besonders Betroffenen. Neben enormen Schäden an Häusern und finanziellen Sorgen, bereitet ihnen die bevorstehende kalte Jahreszeit großes Kopfzerbrechen. In vielen Haushalten wurden die Heizanlagen vom Hochwasser komplett zerstört. Mit Provisorien konnten in den meisten Fällen die Warmwasseraufbereitung zwar wieder in Gang gebracht werden, beim Heizkesseltausch herrscht aber auch zwei Monate nach der Unwetterkatastrophe „vorsichtiges Abwarten.“