Vierte Scheidung für J.Lo ++ Coldplay rocken Wien

Musikalisch ist es aktuell es in Wien: Coldplay begeisteren ihre Fans mit gleich vier Konzerten. Auch beim „Krone“-Fest in Linz ging es heiß her, als Bands wie Juli die Bühne rockten. Doch nicht nur internationale Stars sorgen für Aufsehen: Auch Melissa Naschenweng hat Neuigkeiten für ihre Fans: Die Sängerin plauderte mit krone.tv über ihre kommende Musik und ihr „dickes Fell“. Für kulinarische Highlights hingegen sorgen Toni Mörwald und andere Starköche bei der kommenden Restaurantwoche.