Wer wird James Bond ++ Roland Düringer überrascht

Mit dem Abschied von Daniel Craig als „007“ stellt sich die Frage: Wer wird der nächste Bond-Darsteller? Außerdem in den Society-Highlights der Woche: Warum sich Roland Düringer mittlerweile deplatziert in der Filmbranche fühlt, was Reality-Star Yeliz Koc zu sagen hatte, und welche VIPs im wahrsten Sinne des Wortes „Vollgas“ gaben.