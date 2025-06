Mausi feierte „29er“ ++ Sky du Mont macht Schluss

Sky du Mont zieht sich aus der Filmbranche zurück: Mit uns sprach er ehrlich wie kaum zuvor. Außerdem: Trotz der tragischen Ereignisse in Graz fanden VIP-Events statt – allerdings in reduziertem Rahmen. So feierte etwa „Mausi“ Lugner ihren Geburtstag und auch die „Duftstars“ gingen glamourös über die Bühne. Mehr Society-News gibt es in Adabei Prime.