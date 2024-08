So steht es um verlassene Tiroler Kika-Filialen

Objekt in Imst wieder verkauft

Im August 2024 sieht die Lage um die geschlossenen Areale unterschiedlich aus. Das Objekt in Imst wurde bereits verkauft. „Soweit ich das weiß, bereitet der neue Eigentümer zurzeit ein Projekt vor“, schildert Matthias Bitzan von der Supernova. Anders sieht es bei den Gebäuden in Lienz und Wörgl aus.