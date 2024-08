Vorarlberger ÖVP pocht auf klare Spielregeln

Videos in acht Sprachen

In einer ersten Bilanz berichtete Sicherheitslandesrat Christian Gantner, dass bisher alle Neuankommenden in Vorarlberg den Kodex unterschrieben hätten. Der Inhalt werde in Videos, die in acht Sprachen zur Verfügung stehen, erklärt. Was das unlängst im Landtag kritisierte Fehlen von Sprachkurse angeht, wurde das Angebot offenbar aufgestockt. Anders als in Niederösterreich, wo zuletzt die Bezahlkarte für Asylwerber eingeführt wurde, gab es im Ländle offenbar noch keine Klagen gegen die genannten Verpflichtungen.