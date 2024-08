Alle Schlepper-Autos sind von Grenze verschwunden

Ein Dutzend Kfz betroffen

Auf der Tour der Abschleppdienste lagen Wulkaprodersdorf, Eisenstadt, Deutschkreutz, Nikitsch, Oberwart, Schachendorf und Heiligenkreuz. Allein in Rattersdorf wurden vier Schlepper-Autos abtransportiert. Insgesamt betraf es ein Dutzend Karosserien. Andere Fahrzeuge, die für verbotene Flüchtlingstouren eingesetzt wurden, sind bereits versteigert worden. An der Grenze zurückgeblieben sind lediglich jene Pkw, die nicht wegen Schlepperei, sondern aus anderen Gründen abgestellt werden mussten. In zwei Fällen betrifft es nicht verkehrstaugliche Kfz, die der BH Oberpullendorf obliegen.