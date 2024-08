Braunöder: „Wäre für mich der nächste Meilenstein“

Im Mai feierte Matthias Braunöder mit Como nach 21 Jahren die Rückkehr ins Oberhaus. Auch in der Serie A überzeugte der Burgenländer trotz 0:3-Pleite zum Start gegen Juventus Turin. Besondere Vorfreude auf Duelle im San Siro. Über die „optimale Bühne“ in Italien will der Ex-Austrianer auch bei Österreichs A-Team anklopfen.