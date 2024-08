Coldplay-Fans: Keine Taschen und lange Wartezeiten

In den kommenden Tagen müssen sich rund 60.000 Besucher der Coldplay- Konzerte in Wien auf längere Wartezeiten wegen verstärkter Zutrittskontrollen einstellen. Denn nach den möglichen Anschlagsplänen auf die Taylor-Swift-Konzertreihe steht die Polizei weiter in Alarmbereitschaft.