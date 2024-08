Bayer-Profi sicher: „Vor der Reform war es besser“

„Mir wäre es lieber gewesen, wenn man alles so belassen hätte“, so der deutsche Nationalspieler. Dennoch möchte er mit Leverkusen die Chance ergreifen und sich auf die Spuren von Borussia Dortmund begeben, die vergangenes Jahr das Finale erreichten. Trotz des ungeliebten Systems soll dies möglich sein. „Man muss sich darauf einlassen. Es bleibt uns auch nichts anderes übrig“, so Hofmann abschließend.