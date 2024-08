Sanierungsarbeiten nach Mure zurück am Start

Doch kaum war dieses System installiert, kam es zu einem weiteren Murenabgang – an genau derselben Stelle. Glück im Unglück: Wieder wurde niemand durch das Naturereignis verletzt. Doch die Sanierungsarbeiten warf die Mure gewaltig zurück. Drei Bagger, die vor Ort im Einsatz waren, wurden teilweise schwer verschüttet. Aufgrund der anhaltend schlechten Witterung war an die Fortsetzung der Arbeiten bislang nicht zu denken, erst in den kommenden Tagen wird das möglich sein, informierte die Straßenbetreiberin Illwerke VKW. Wanderer müssen sich also weiterhin gedulden und andere Routen ins Auge fassen.