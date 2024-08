Ab September dürfen wieder 4 Besucher zu Patienten

Ausnahmen gelten wie bisher für den Besuch von Kindern sowie von schwer kranken und sterbenden Menschen. Die strikte Einhaltung der individuell festgelegten Besuchszeiten in den Spitälern ist weiterhin erforderlich.



Strikte Besuchszeiten angenehm für Patienten . . .

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre lässt sich der Schluss ziehen, dass es für die rasche Genesung der PatientInnen von äußerst großem Vorteil ist, wenn die Anzahl der Besuche begrenzt ist und innerhalb eines festgelegten Zeitraums stattfindet. Die Beibehaltung der Besuchsregelung und vor allem die strikte Einhaltung der Besuchszeiten dient also eindeutig dem Wohl der Patienten, so Oö. Gesundheitsholding und die OÖ Ordensspitäler in einer gemeinsamen Aussendung.