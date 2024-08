Haft für frühere KZ-Sekretärin (99) bestätigt

Beihilfe zum Mord

Auch unterstützende Tätigkeiten könnten rechtlich als Beihilfe zum Mord ausgelegt werden. Die Verteidigung hatte Revision eingelegt. Die Anwältinnen und Anwälte stellten unter anderem infrage, ob der Frau ein Vorsatz nachgewiesen werden kann. So sei nicht erwiesen, dass sie wirklich wusste, was in dem Lager vor sich ging. Zudem habe sich ihre Arbeit als Schreibkraft nicht wesentlich von ihrem vorherigen Job in einer Bank unterschieden.