Dieser Spieler ist beim GAK bisher großer Gewinner

Beim GAK hat der Offensivspieler sein Debüt in der Bundesliga gefeiert, kommt bisher in den drei Spielen auf 42 Minuten. „Die Premiere hat sich sehr gut angefühlt. Jetzt will ich natürlich mein erstes Tor erzielen“, zwinkert Zaizen. Für den, trotz der schwierigen Karrierephase, Aufgeben niemals eine Option war. „Man muss im Leben immer weitermachen, positiv bleiben und nach vorne schauen. Auch wenn man traurig ist.“ Geholfen haben da auch die Telefonate mit seiner Familie daheim in Japan, mit der er zweimal die Woche telefoniert. Besuche gehen sich nicht so oft aus. „Letzten Winter war ich einen Monat daheim. Das war richtig schön!“