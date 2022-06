Der GAK fixierte seinen Königstransfer

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, spekuliert wurde genug darüber. Nun ist es fix: Michael Liendl wechselt zum GAK und unterschrieb beim Zweitligisten für ein Jahr. „Alle GAK-Fans wissen: Michael ist ein Spieler von absolutem Top-Format. Seine spielerische Klasse ist unbestritten, immerhin hat er sie in der vergangenen Saison auch in 30 Bundesligaspielen gezeigt. Von seiner Erfahrung werden vor allem auch unsere jüngeren Spieler profitieren“, war Sportchef Didi Elsneg in einer Aussendung des Klubs hocherfreut.