Klauß: „Dann können wir ein bisschen träumen!“

Ein Lob gab es auch von WSG-Trainer Philipp Semlic: „Ich muss Rapid zu einem am Ende verdienten 2:0-Sieg gratulieren“, sagte er nach dem Spiel. „Wir haben uns in der Woche gut vorbereitet, gewusst in welchen Räumen sie stark sind, aber gegen so eine Qualität kannst du es nicht 90 Minuten lange so durchziehen wie geplant. Rapid hat klare Abläufe, eine gute Wucht und vor allen Dingen, was wichtig ist, wenn du erfolgreich sein willst, eine gute Energie in der Mannschaft. Am Idealbild, das wir als Trainer haben, ist Rapid Stand heute sehr nahe dran. Sie sind derzeit der Gradmesser in der Bundesliga, wie sie Fußball spielen, wie dominant sie sind. Summa summarum bin ich mit dem Auftritt zufrieden, wir haben Rapid vor Probleme gestellt, es in unseren dominanten Phasen aber nicht geschafft, sauber ins letzte Drittel sowie zu gefährlichen Torchancen zu kommen. Es war ein sehr leidenschaftlicher Auftritt, um den wir uns am Ende nichts kaufen können.“