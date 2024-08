„Weil all die Liebe stärker ist als die Vernunft“

Ausverkauftes Tennisstadion

Während Gabalier am Freitag mit anderen Bands auftrat und zugleich als Moderator fungierte, drehte sich am Samstag alles nur um seinen Auftritt. Vor ausverkauftem Stadion (rund 6000 Besucher) gab er sowohl altbekannte Lieder als auch neue Songs zum Besten. Dabei heizte er die Stimmung an, brachte den Hexenkessel zum Brodeln.