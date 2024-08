Tote nach israelischem Luftangriff im Libanon

Das israelische Militär teilte zudem mit, in der Nacht ein Waffenlager der Hisbollah attackiert zu haben. In der betroffenen Gegend von Nabatäa wurden nach libanesischen Angaben fünf Menschen verletzt. Zwei sollen in einem kritischen Zustand sein. Bei ihnen handelt es sich vor allem um syrische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger.