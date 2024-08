An alter Bahnstrecke entsteht spannende Radlerrast

An der Bahntrasse befindet sich mittlerweile der R1-Radweg. Hier soll die Erinnerung an den Dampfzug lebendig bleiben. Und zwar in einer alten Hütte, die in Kroatien ab- und hier wieder aufgebaut worden ist. Sie soll als Radlerrast dienen. Die Hütte wurde entsprechend adaptiert und mit einem Bild vom ehemaligen Dampfzug, dem „Vike“, geschmückt.